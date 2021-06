Tmw - Insigne proposto all'Inter, ma i costi sono troppo alti: più probabile il rinnovo

Capitano del Napoli, gli azzurri vorrebbero rinnovare Lorenzo Insigne per evitare di andare a scadenza a giugno dell'anno prossimo. Non è improbabile che faccia come Mertens un anno fa, vicinissimo all'Inter ma che poi ha deciso di restare per continuare la propria avventura. Odi et amo, perché nessuno è profeta in patria, Insigne è stato proposto proprio ai nerazzurri nei giorni scorsi, ma i costi sono troppo alti per imbastire una trattativa ora. Così nel prossimo giugno potrà essere libero ed eventualmente firmare con un altro club. Un'altra interessata è la Lazio di Maurizio Sarri, suo ex tecnico in azzurro. In ogni caso post Europeo qualche chiacchiera, il Napoli, la farà. Altrimenti ad agosto potrebbe aprirsi un piccolo caso Insigne. A scriverlo è Tuttomercatoweb.com.