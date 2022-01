Tmw - Insigne-Toronto, domani l’annuncio ufficiale

Il matrimonio tra Lorenzo Insigne e il Toronto è oramai una certezza. L’accordo fra l’attuale capitano del Napoli, in scadenza di contratto nel prossimo giugno, e la franchigia di MLS è staro ratificato nei primissimi giorni di questo 2022. A questo punto manca solo l’annuncio ufficiale delle parti in causa che, secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini, direttore di TMW Radio, arriverà nella giornata di domani. Questo il tweet in questione:

Insigne-Toronto, domani l’annuncio ufficiale — Niccolò Ceccarini (@NickCecca) January 7, 2022