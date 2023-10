Tmw - Insigne vuole Europa o Arabia, ma guadagna troppo: la strategia per lasciare Toronto

La situazione a Toronto appare chiara sia per Bernardeschi che per Insigne. Entrambi vogliono andare via, ma con una differenza.

La situazione a Toronto appare chiara sia per Bernardeschi che per Insigne. Entrambi vogliono andare via, ma con una differenza. Perché Lorenzo Insigne, riferisce Tuttomercatoweb.com, potrebbe avere già avuto per due anni la residenza fiscale negli Stati Uniti. Perché? Insigne ha firmato con la squadra della Major League Soccer a gennaio del 2022, quindi facendo partire il contratto al primo luglio dello stesso anno. Il tecnicismo vuole che per essere residenti in un determinato paese occorrano 183 giorni, cioè il 50% più un giorno dell'anno solare. Per il 2022, a meno di situazioni particolari, l'ex Napoli ha passato 183 giorni esatti, dal primo luglio al trentun dicembre.

La regola è simile a quella del Decreto Crescita. Per avere un certo tipo di fiscalità servono almeno due anni sul suolo americano, altrimenti devi pagare più o meno il 50% di quanto guadagnato. Insigne percepisce 7,5 milioni di euro all'anno, se non valesse il 2022 sarebbero oltre 5 milioni da versare al fisco, più quelli da perdere sui prossimi quattro anni di contratto. Invece così sarebbero solamente 30 milioni dei prossimi quattro anni. Per questo cerca un passaggio in Medio Oriente - forse l'unico posto dove può guadagnare certe cifre - oppure un posto in Europa altamente remunerato, perdendo qualcosina per strada. Non sarà facile.