Tmw - Insigne vuole lasciare Toronto. Ma prende 7,5mln di euro all'anno

Lorenzo Insigne vorrebbe andare via da Toronto. È un condizionale da considerare perché l'ex capitano del Napoli guadagna moltissimo - circa 7,5 milioni di euro - e ha il problema della residenza, come Bernardeschi: deve rimanere per due anni negli Stati Uniti altrimenti dovrebbe pagare molto al fisco statunitense. Nelle ultime settimane si è parlato di un possibile passaggio alla Lazio del suo ex mentore Sarri. A riportarlo è Tuttomercatoweb.