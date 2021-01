Tmw - Inter-Atalanta, pazza idea in prestito: scambio Gomez-Eriksen fino a giugno

L’Inter lavora a fari spenti per il Papu Gomez. In casa nerazzurra il nome del Papu scalda allenatore e dirigenza. Si studia il modo per intavolare un’operazione last minute e che non comporti spese eccessive accontentando comunque l’Atalanta che in questo momento ha posto il veto alla cessione in Italia. Nelle prossime settimane però potrebbe cambiare tutto.

PAZZA IDEA - Ed ecco l’idea di chi lavora sotto traccia all’operazione: uno scambio di prestiti per sei mesi, Eriksen (che piace anche al PSG in prestito) per il Papu. E poi in estate tutto da ritrattare e rinegoziare. Uno scenario che può prendere piede nelle prossime settimane se non dovessero arrivare offerte concrete al tavolo dell’Atalanta e soddisfacenti per Gomez. L’Inter studia le mosse per arrivare al Papu senza spese pazze che al momento non sono consentite. E l’Atalanta potrebbe apprezzare Eriksen a determinate condizioni legate al pagamento dell’ingaggio. A scriverlo è Tuttomercatoweb.com.