Tmw - Inter, dopo l'addio di Godin è pronta l'offensiva per Acerbi

Inter al lavoro sul mercato. Con la possibile partenza di Diego Godin in direzione Cagliari, i nerazzurri stanno lavorando su più fronti. E il nome al vaglio della dirigenza è quello di Francesco Acerbi. Ancora nessun contatto con la Lazio, ma una volta definita la partenza di Godin l’Inter potrebbe arrivare i contatti per il calciatore biancoceleste. Il futuro di Acerbi è ancora da scrivere perché a breve si terrà un incontro tra il suo entourage e la Lazio in cui il punto focale potrebbe essere il rinnovo. Ma l’Inter c’è ed è attenta alle evoluzioni. Sul taccuino nerazzurro c’è Francesco Acerbi...