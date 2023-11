Tmw - Inter, pressing su Zielinski a zero: può essere l'erede di Mkhitaryan

Dall'altro lato, in caso di addio di Mkhitaryan, il nome caldo è quello di Piotr Zielinski, in scadenza con il Napoli

Henrikh Mkhitaryan ha una mega offerta dall'Arabia Saudita. Un biennale a cifre importanti - circa 15 milioni di euro a stagione - per chi compirà 35 anni il prossimo 21 gennaio. Di qui l'idea di riflettere da parte dell'armeno, anche se l'Inter è soddisfatta delle sue prestazioni e rinnoverebbe volentieri, magari con un annuale con opzione per il secondo anno, forse non è da escludere un possibile biennale. L'offerta sarà di circa 3,8 milioni di euro netti più bonus, lo stesso che percepisce attualmente, ma molto dipenderà dall'intenzione dell'armeno di giocare ancora in Europa oppure se si farà sedurre dalle sirene arabe. Non è detto che una conclusione arrivi prestissimo, però la situazione appare abbastanza chiara.

Dall'altro lato, in caso di addio di Mkhitaryan, il nome caldo è quello di Piotr Zielinski, in scadenza con il Napoli. Nelle ultime settimane c'è stato un incontro con Aurelio De Laurentiis, con una fumata grigia circa il rinnovo. Il polacco sta bene in Italia e non vorrebbe lasciarla, sebbene abbia grossi interessamenti anche in Premier League. Dall'altro, appunto, l'Inter, che potrebbe venire incontro alle richieste di Zielinski, in un'operazione che sembra cucita addosso a Giuseppe Marotta. Lo scrive Tuttomercatoweb.