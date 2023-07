Tmw - Inter-Samardzic: ci siamo. Parti sempre più vicine: cifre e dettagli dell’affare

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il centrocampista dell'Udinese potrebbe essere il prossimo acquisto dei nerazzurri

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Lazar Samardzic all'Inter, le parti si avvicinano. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il centrocampista dell'Udinese potrebbe essere il prossimo acquisto dei nerazzurri, con gli ultimi contatti tra la dirigenza di viale della Liberazione e il club bianconero che hanno ridotto la distanza e presto potrebbe arrivare la fumata bianca, per circa 25 milioni di euro, con l'Inter che andrebbe a prendere dunque il centrocampista classe 2002 a titolo definitivo, mettendolo subito a disposizione di Simone Inzaghi in vista della stagione che sta per cominciare.

Fabbian nell'operazione.

Per abbassare i costi del cartellino del serbo la dirigenza nerazzurra metterà nell'operazione anche Giovanni Fabbian, centrocampista del 2003 che nell'ultima stagione ha vestito la maglia della Reggina in Serie B. Sull'italiano ci sono interessamenti di altri club di Serie A, pronti a dare l'occasione al calciatore di potersi concentrare nel massimo campionato, ma l'Udinese a questo punto è avanti a tutte le altre, visto che rientrerebbe appunto nella trattativa che porterà Samardzic a Milano. Anche Fabbian si trasferirebbe a titolo definitivo ma in questo caso l'Inter manterrebbe comunque il diritto di recompra, da poter esercitare la prossima stagione.