Tmw - Inter-Sassuolo, summit per chiudere Pinamonti: sbloccherebbe Raspadori-Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Sassuolo sta cercando, proprio in questi minuti, di sbloccare la trattativa per Andrea Pinamonti. Summit tra dirigenze a Milano per cercare la quadra per il passaggio dell'attaccante alla corte di Alessio Dionisi, affare che poi sbloccherebbe anche la cessione di Giacomo Raspadori al Napoli. I neroverdi sono pronti ad arrivare a 20 milioni di euro, l'Inter dovrà accettare di togliere la clausola di recompra e nel contratto del giocatore (ma ancora da stabilire) potrebbe esserci una clausola da 30. Lo scrive Tuttomercatoweb.