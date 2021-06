Tmw - Italian Job: non solo Conte, il Tottenham in pressing anche su Paratici

Potrebbe parlare italiano Il nuovo Tottenham. Gli Spurs infatti, come riporta Tuttomercatoweb, dopo l'accelerata per Antonio Conte vogliono anche riorganizzare il comparto relativo al mercato. Per questo sono in corso contatti anche con Fabio Paratici per proporre la scrivania del club londinese. La rivoluzione in casa Juventus è andata in scena e la separazione con lo storico direttore sportivo è ufficiale. La sensazione era quella di un possibile anno di attesa per Paratici ma la proposta del Tottenham è concreta (mentre il Real Madrid dovrebbe andare a Luis Campos, deus ex machina del progetto Lille, ndr). Così le riflessioni sono in corso e tra le ipotesi ora più importanti per gli Spurs c'è un duo italiano. Conte e Paratici.