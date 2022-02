Tmw - Januzaj in scadenza, mezza Europa su di lui: in Italia ci sono Napoli e Atalanta

Adnan Januzaj ha 27 anni, seppur sia ormai sulla cresta dell'onda da più di dieci anni. Da quando, forse con troppe aspettative, il Manchester United lo portò in Inghilterra per fare del calciatore belga una delle stelle dei red devils. Ventenne non era pronto per quel ruolo, né per quel palcoscenico: inizia allora a girare in prestito, va male quello al Borussia Dortmund, mentre decisamente migliore è stato quello al Sunderland. La sua ultima esperienza in Inghilterra prima del trasferimento in Spagna, in quella Real Sociedad dove sta facendo la differenza.

Benissimo la scorsa stagione e in quella attuale viaggia sulla stessa falsariga, con 33 partite già nelle gambe. Mancino che gioca da ala sinistra ma può essere utilizzato anche sulla corsia opposta, Januzaj ha un contratto col club basco in scadenza la prossima estate e, per questo motivo, è oggi uno dei migliori calciatori tra quelli in scadenza di contratto. Mezza Europa ha preso contatti per lui: in Italia, i club che lo stanno seguendo con maggiore interesse sono Atalanta e Napoli. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.