Tmw - Januzaj opzione più concreta per sostituire Insigne: azzurri in prima fila

Prosegue in casa Napoli la ricerca del dopo Insigne. Tanti i nomi sondati da Giuntoli, da Sinisterra a Traoré

TuttoNapoli.net

© foto di Insidefoto/Image Sport

Prosegue in casa Napoli la ricerca del dopo Insigne. Tanti i nomi sondati da Giuntoli, da Sinisterra a Traoré passando per Adnan Januzaj: l'esterno d'attacco della Real Sociedad è probabilmente, ad oggi, l'opzione più concreta per sostituire l'attuale capitano. I contatti vanno avanti, ancora nessuna offerta ufficiale ma oggi il club partenopeo è in prima fila per l'ingaggio dell'ex Manchester United. Lo scrive Tuttomercatoweb.