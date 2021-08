TMW - Juan Jesus è del Napoli: oggi sosterrà le visite mediche

Accordo raggiunto per Juan Jesus al Napoli. Il difensore brasiliano, che si è svincolato dalla Roma lo scorso giugno, in giornata è atteso in città per sostenere le visite mediche di rito prima di firmare il contratto annuale con gli azzurri. Lo riferisce l'esperto di mercato di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini.