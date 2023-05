Tmw - Juve accelera per Giuntoli: i bianconeri preparano l'offerta per il futuro ds

La Juventus ha una grande priorità per programmare il suo futuro: scegliere il direttore sportivo che prenderà l'eredità di Federico Cherubini

La Juventus ha una grande priorità per programmare il suo futuro: scegliere il direttore sportivo che prenderà l'eredità di Federico Cherubini, fermato dall'inchiesta sulle plusvalenze. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, dopo gli incontri andati in scena a Milano delle scorse settimane, il club bianconero sembra aver deciso di mettere in testa alla lista per il ruolo di uomo mercato Cristiano Giuntoli. È lui la grande priorità della Juventus e la proprietà bianconera, con l'attuale dirigenza formata da Ferrero, Scanavino e Calvo, sta preparando l'offerta per provare a portarlo dalla prossima stagione alla guida delle trattative della Vecchia Signora. Lo scrive Tuttomercatoweb.

Ora lo Scudetto, poi...

Cristiano Giuntoli in questo momento è chiaramente focalizzato su quelle che sono le giornate della storia del Napoli. Il terzo Scudetto, creato e costruito in un progetto fatto di sintonia e intesa con De Laurentiis, Micheli e Spalletti. Poi, sarà il tempo per il futuro. Però la Juventus è pronta ad accelerare e presto sulla scrivania di Giuntoli arriverà la proposta bianconera. In questo momento, infatti, Frederic Massara sembra destinato a restare al Milan, lo stesso dicasi per Andrea Berta con l'Atletico Madrid mentre Giovanni Rossi (ora ds del Sassuolo) non sarebbe al momento il primo nome della lista. Dipende dunque da Giuntoli, ma la Juventus pare aver scelto il suo candidato direttore per la prossima stagione.