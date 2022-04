Tmw - Juve al lavoro per il futuro: summit in vista col Sassuolo per due giocatori

La Juventus lavora per costruire il proprio futuro con l'idea di Ital-Juventus ben salda nelle strategie della squadra che verrà

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus lavora per costruire il proprio futuro con l'idea di Ital-Juventus ben salda nelle strategie della squadra che verrà. +5 sulla Roma dopo 31 giornate di campionato, la Vecchia Signora ora difende il quarto posto che significherebbe un vitale piazzamento in Champions League. Nelle strategie che verrà ha in testa l'idea di prendere Nicolò Zaniolo della Roma (mettendo magari Weston McKennie nell'affare) per il dopo Paulo Dybala e per la mediana è tra le squadre (insieme al Milan) a valutare Bryan Cristante: il centrocampista anche ieri è risultato centrale nel progetto giallorosso e, per quanto il capitolo rinnovo sia sempre in stallo, José Mourinho non vorrebbe privarsene in estate.

Summit in vista col Sassuolo

E poi ci sono i contatti in vista col Sassuolo. Le due dirigenze si stanno già sentendo e presto si dovrebbero incontrare per discutere di due obiettivi sensibili per la formazione bianconera. Il primo è Giacomo Raspadori, che è il nome più caldo in caso di addio di Alvaro Morata e dunque di mancato riscatto dello spagnolo. Non solo, però: piace molto anche Davide Frattesi. Il centrocampista è un nome gradito alla Juventus che lo considera caldo nella sua shortlist alla stregua di Cristante. Su Frattesi è noto il pressing dell'Inter che lo ha già eletto suo obiettivo primario per la mediana in estate ma non è la sola ad averlo nella sua shortlist. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com