Tmw - Juve, cercasi punta: da Milik e Llorente a Mandzukic, tutte le idee di Paratici

La Juventus prosegue nella ricerca della punta. Come chiesto da Andrea Pirlo alla dirigenza bianconera: un nove d'area, di fisico, un identikit alla Graziano Pellè, alla Fernando Llorente, alla Olivier Giroud. Profili e percorsi diversi ma è questo il 'tipo' che sta cercando la Juve in questa sessione di mercato. Tante idee e tanti nomi proposti, per adesso Paratici e il suo staff stanno valutando per esempio di far tornare in Italia Graziano Pellè che ha lasciato lo Shandong Luneng. 35 anni, piace anche all'Inter, mentre per Olivier Giroud del Chelsea il problema resta lo stesso: i Blues chiedono cash e non vorrebbero liberarlo, lui per adesso non rinnova ed è pronto ad ascoltare offerte.

DUE AZZURRI E GLI ALTRI - Fernando Llorente è stato bloccato dal Napoli che farà partire Arkadiusz Milik ma i 15 milioni chiesti da De Laurentiis bloccano la possibilità bianconera a meno di scambi (Federico Bernardeschi su tutti). Difficile il ritorno di Mario Mandzukic che ha altre pretendenti nelle ultime ore, in Italia spunta anche l'idea Leonardo Pavoletti che potrebbe lasciare Cagliari. Un valzer di nomi e quel che arriva da Torino è che il club vorrebbe chiudere la prossima settimana per poi permettere a Pirlo di giocare un gennaio con un'alternativa d'esperienza in più davanti. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.