Tmw - Juve, parte la rivoluzione: Allegri per la panchina e Cherubini come ds

Dopo l'ufficialità dell'addio di Fabio Paratici alla Juventus, in casa bianconera si prepara la rivoluzione per la prossima stagione. Come riporta Tuttomercatoweb, nel dopo Paratici c'è la promozione di Federico Cherubini alla guida del mercato con Giovanni Manna e Matteo Tognozzi al suo fianco per trattative e scouting. Poi la panchina: in bilico c'è Andrea Pirlo, Massimiliano Allegri è il primo nome per la Juventus e le trattative sono in corso in queste ore. C'è anche il Real Madrid ma tra Allegri e Andrea Agnelli i contatti sono in corso. E domani c'è l'assemblea dei soci di Exor che potrebbe segnare un punto sul futuro Juventus.