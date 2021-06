Tmw - Juve-Sassuolo, primo incontro per Locatelli: si è parlato anche di Dragusin

Primo incontro tra la Juventus e il Sassuolo per Manuel Locatelli. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione quella di oggi è stata una prima chiacchierata tra le parti, un primo approccio interlocutorio e le dirigenze si rivedranno nei prossimi giorni per entrare nel dettaglio della trattativa. Niente di nuovo dunque rispetto a ieri, ma i dialoghi sono stati ufficialmente aperti. Nell'incontro si è parlato anche di Radu Dragusin, il prescelto per entrare nell'operazione come contropartita tecnica. A riportarlo è Tuttomercatoweb.