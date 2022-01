Tmw - Juve su Martial dello United, l'attaccante pronto al sì: i dettagli

La Juventus ha deciso di fare sul serio per Anthony Martial del Manchester United. Dopo i rumors degli ultimi giorni, secondo quanto raccolto in Inghilterra da Tuttomercatoweb.com, è andato in scena un contatto diretto tra le due dirigenze. La trattativa sta andando avanti e la prossima settimana ci sarà un nuovo contatto, diretto, tra club, per provare a trovare la quadra.

Prestito secco e ingaggio pagato: i dettagli

Martial è pronto a dire sì al trasferimento alla Juventus: a livello tecnico ed economico l'intesa col francese è vicina, resta però da trovare quella tra società. Il Manchester United chiede un importante prestito oneroso e il gap con la Juventus è ancora tutto da colmare. Inoltre l'ingaggio del giocatore sarà pagato dai bianconeri, fattore che trova concorde la Juve che però vuole abbassare il prezzo del prestito. Trovano conferma le voci che spiegano di come Martial abbia rifiutato negli ultimi giorni offerte dalla Premier League.