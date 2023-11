Tmw - Juve su Pompilio: l’ex braccio destro di Giuntoli è in scadenza col Napoli

Giuseppe Pompilio può lasciare il Napoli a giugno 2024.

Giuseppe Pompilio può lasciare il Napoli a giugno 2024. Il vice direttore sportivo, legato sin da Carpi a Cristiano Giuntoli, ha il contratto in scadenza il prossimo anno. È uno dei nomi caldi per la Juventus qualora dovesse essere rinforzato il lato dirigenziale con un uomo di fiducia. Inizia la sua carriera da dirigente nel 2007, all'Alma Juventus di Fano, mentre nel 2011 approda proprio al Carpi.

Resterà poi da capire come andrà, eventualmente, a inserirsi in un ipotetico quadro Juventus. Perché oltre a Giuntoli c'è un responsabile prima squadra come Manna e un capo dello staff per il calcio come Federico Cherubini. Può essere però un aiuto importante come "vice direttore sportivo", ruolo che ha ancora al Napoli e che svolge anche attualmente.

In estate Aurelio De Laurentiis aveva deciso di confermare l'intero gruppo di scouting, da Micheli a Pompilio, appunto, anche se nelle ultime settimane erano finiti quasi tutti sotto la lente d'ingrandimento, in particolare nella pausa delle nazionali di ottobre, quando il presidente aveva valutato anche altre situazioni per la panchina. Ora l'allarme è rientrato, ma con ogni probabilità Pompilio deciderà di separarsi dal club azzurro a giugno, quando il contratto sarà in scadenza e potrà valutare altre offerte. A riferirlo è Tuttomercatoweb.com.