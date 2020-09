Tmw - Juve-Suarez, intesa totale: via libera del Barça ma nodo passaporto

La Juventus prosegue senza sosta la trattativa per l'attaccante del Barcellona. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, per Luis Suarez non ci sarebbe nessun costo di transfer verso il Barça. L'accordo col calciatore è stato già trovato per un contratto di 2 anni a 10mln l'anno. Dalla Spagna informano che il Barcellona non opporrà ostacoli alla cessione: basterà un indennizzo al club blaugrana, che il club bianconero ha intenzione di pagare, per sbloccare la trattativa. L'unica problematica è il passaporto. Da lunedì inizia la settimana decisiva: Suarez farà l'esame di italiano per ottenere il passaporto ma il tempo stringe. Le origini friulane della moglie e un iter già iniziato, rendono la trattativa possibile, ma serve accelerare.La Juventus infatti non può prenderne un altro extracomunitario dopo Weston McKennie e Arthur. Adesso dipende dalla burocrazia. Altrimenti il club bianconero è pronto a tornare su Dzeko o, in terza battuta, Edinson Cavani.