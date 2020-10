Tmw - Karbownik, niente Napoli: a gennaio si trasferirà al Brighton

Sfuma l'arrivo di Michał Karbownik al Napoli. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tmw, il terzino sinistro, corteggiato a lungo dal club di De Laurentiis e vicino negli ultimi giorni anche al Parma, ha firmato per il Brighton e sta andando a fare le visite mediche in Germania. Il club inglese verserà al Legia Varsavia 6 milioni di euro più 3 di bonus. Il classe 2001 rimarrà in Polonia in prestito fino a gennaio e poi si trasferità in Inghilterra.