Tmw - Kepa a un passo, il Napoli apre le porte all'addio di Meret: fissato il prezzo

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è grande fiducia in casa Napoli sulla possibilità di chiudere nei prossimi giorni l'arrivo in prestito dal Chelsea del portiere spagnolo Kepa Arrizabalaga. I due club in questi giorni stanno dialogando sui bonus legati alle presenze ma c'è già un accordo sull'ingaggio, che resterà a carico dei blues per la prossima stagione per circa il 70%.

Il probabile arrivo dell'ex stella dell'Athletic Club chiuderebbe le porte, probabilmente in maniera definitiva, al rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2023 di Alex Meret. Il portiere classe '97 ha sempre legato la firma del nuovo contratto alla possibilità di giocare con continuità e, chiaramente, con l'arrivo di un portiere dal Chelsea questa ipotesi cadrebbe in maniera definitiva.

Si passerebbe, quindi, dal rinnovo alla cessione. Non semplice, perché ci sarà da trovare un progetto tecnico adeguato e anche un'offerta all'altezza delle richieste del Napoli che oggi lo valuta 15 milioni di euro. A riportarlo è la redazione di Tuttomercatoweb.com.