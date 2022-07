Tmw - Kim Min-jae ancora tra Napoli e Rennes. Il giocatore non ha ancora deciso: il punto

Il Napoli è ancora in corsa per Kim Min-jae, prima scelta degli azzurri per la sostituzione di Kalidou Koulibaly

Il Napoli è ancora in corsa per Kim Min-jae, prima scelta degli azzurri per la sostituzione di Kalidou Koulibaly, da oggi ufficialmente passato al Chelsea. La giornata di ieri doveva essere quella decisiva ma il giocatore non ha ancora fatto la sua scelta: da una parte i partenopei, dall'altra il Rennes, con il direttore tecnico dei francesi Florian Maurice volato in Turchia per provare a dare l'accelerata decisiva per il coreano. Tutto resta comunque nelle mani del centrale, che a breve comunicherà la sua decisione definitiva. Lo scrive Tuttomercatoweb.