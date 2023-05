Tmw - Kim-United, il Napoli s'è già mosso contattando gli agenti del sostituto

Con Kim Min-jae nel mirino del Man United che vuole attivare la clausola rescissoria, il Napoli si è mosso per il futuro

Con Kim Min-jae nel mirino del Manchester United che vuole attivare la clausola rescissoria, come già raccontato ieri il Napoli si è mosso per il futuro. E secondo i colleghi di Tuttomercatoweb ha già preso contatti con l'entourage di Giorgio Scalvini e con l'Atalanta per prendere il centrale in estate. E oggi durante la gara contro la Salernitana, gli uomini mercato del Napoli e anche Luciano Spalletti osserveranno con attenzione la partita di Scalvini.

Scalvini è uno dei giovanissimi leader del gruppo ma è considerato sia dalla Dea che dal Napoli già pronto per prendersi responsabilità importanti. Come quella, per esempio, di prendere l'eredità della grande rivelazione di questo campionato come Kim Min-jae.