Tmw - Kiwior, l'Arsenal non apre al prestito a gennaio: la valutazione resta alta

L'Arsenal non ha intenzione di aprire al prestito, a gennaio, di Jakub Kiwior. Il difensore polacco è stato acquistato un anno fa dai Gunners, ma per ora non è riuscito a conquistarsi una maglia da titolare. Il tecnico Mikel Arteta gli preferisce Gabriel Magalhaes in quel ruolo, mentre nell'ultima partita contro il Fulham ha giocato 45 minuti, sostituito poi da Tomiyasu sul punteggio di 1-1. Il Milan ci ha messo gli occhi addosso da tempo, così come il Napoli che proverà ad acquistare un difensore centrale in questa sessione.

Non c'è però la possibilità che Kiwior possa trasferirsi in prestito e la valutazione per non arrivare a una minusvalenza è di circa 20 milioni di euro. Così è molto difficile, a meno di offerte importanti, che l'Arsenal voglia cederlo. Anche perché è la prima alternativa al centrale di piede sinistro e Kiwior era stato preso proprio per la sua duttilità, potendo giocare anche da mediano. Certo, finora la sua esperienza in Premier League è abbastanza deludente e la necessità di giocare di più per non rischiare il posto con la Nazionale potrebbe anche fargli fare altre valutazioni.