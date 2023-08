Tmw - Koopmeiners il preferito per sostituire Zielinski: l’Atalanta non scende sotto i 50mln

In caso di addio, il nome in cima alla lista del Napoli per sostituirlo è quello di Teun Koopmeiners dell'Atalanta

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Arabia Saudita corteggia Piotr Zielinski, con l'Al Ahli ha fatto arrivare una proposta di ingaggio da 15 milioni di euro netti a stagione per i prossimi 3 o 4 anni, col Napoli che però non intende scendere dalla richiesta di 25 milioni per il cartellino al netto di una scadenza fra meno di 12 mesi. In caso di addio, il nome in cima alla lista del Napoli per sostituirlo è quello di Teun Koopmeiners dell'Atalanta: l'olandese è un vero e proprio pupillo del presidente Aurelio De Laurentiis, ma l'Atalanta non scende sotto i 50 milioni di euro. Il patron azzurro è pronto a rilanciare, ma è ancora distante dalla cifra richiesta dalla Dea.

L'alternativa è il giovane talento Gabri Veiga del Celta Vigo, ma il club spagnolo vuole solo l'intero ammontare della clausola rescissoria, pari a 40 milioni di euro. A riferirlo è Tuttomercatoweb.