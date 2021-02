TMW - Koulibaly, è lotta tra City e United: il prezzo è calato rispetto all'estate

Nel suo editoriale per TMW il giornalista Niccolò Ceccarini ha parlato di mercato in chiave Napoli: "Per Koulibaly si profila un sorta di duello tra Manchester City e United, che da tempo stanno cercando un forte difensore centrale. Nel settembre scorso il club di Guardiola era arrivato ad offrire fino a 60 milioni di euro. Ora la situazione economica è cambiata, difficile che si possano raggiungere queste cifre ma il pressing resta alto".