Tmw - Koulibaly, parte la trattativa per il rinnovo. E Anguissa sarà del Napoli

È pronta a partire la trattativa per il rinnovo di Koulibaly, che a questo punto potrebbe restare e allungare il suo contratto fino al 2026. E si preannuncia un futuro tutto azzurro anche per Anguissa. Il Napoli infatti a fine stagione eserciterà il diritto di riscatto a 15 milioni. Così l'esperto di mercato di Tuttomercatoweb, Niccolò Ceccarini, in merito ai rumors più chiacchierate degli ultimi giorni.