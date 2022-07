Tmw - Kvara convince, ma ora Spalletti attende rinforzi: due i nomi caldi

Fonte: di Antonio Gaito per TMW

L'addio di Lorenzo Insigne ora appare meno pesante rispetto a qualche mese fa. Nel secondo test amichevole dell'estate del Napoli, contro il Perugia di Castori (4-1 il finale per gli azzurri) a prendersi la scena è stato nuovamente Khvicha Kvaratskhelia. Il talento georgiano ha aperto le marcature con un'altra giocata di qualità nello stretto, come accaduto nella prima amichevole, duettando alla grande con Osimhen e poi mostrando un vasto repertorio fatto di accelerazioni, doppi passi e assist da grande giocatore. "Ha dato grande qualità, è il degno erede di un campione come Insigne", le parole di Spalletti completamente stregato dal giocatore. Di Anguissa, già in ottime condizioni, Petagna su rigore e Politano le altre marcature.

Spalletti attende rinforzi

Con Dybala diretto alla Roma, il Napoli conta di chiudere al più presto per Gerard Deulofeu, l'operazione già programmata mesi fa: "Mi fido pienamente del ruolo e della professione di Giuntoli, ha in mano le situazioni, il termometro del mercato e di questi nomi di cui si parla. Poi possono essere prese delle decisioni improvvise all'ultimo momento, delle svolte che prima si pensava arrivasse uno e poi si va a prendere un altro. L'essenziale è avere una qualità di giocatori che possa rimpiazzare la qualità di quelli che sono partiti". La priorità però è il sostituto di Koulibaly ed il Napoli è pienamente in corsa per Kim Min-jae, sudcoreano del Fenerbahce. Ostigard invece è già a Dimaro: rappresenta un investimento per il futuro e sulla carta il quarto centrale difensivo della rosa.