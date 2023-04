Tmw - Kvaratskhelia, confronto a fine stagione: in programma rinnovo con aumento

Il Napoli ha un appuntamento fissato a fine stagione con Mamuka Jugheli, agente di Khvicha Kvaratskhelia per fare il punto della situazione

Il Napoli ha un appuntamento fissato a fine stagione con Mamuka Jugheli, agente di Khvicha Kvaratskhelia per fare il punto della situazione per l'attaccante georgiano. Non c'è nessuna intenzione di cedere il calciatore, anche se ci sono già voci che lo vogliono vicino ai 100 milioni di valore. De Laurentiis per ora smorza la possibilità di un rinnovo - ha un contratto fino al 30 giugno del 2027 - ma è probabile che si possa concordare una revisione fino al 2028 con aumento. Lo scrive Tuttomercatoweb.