Tmw - L’agente di Jorginho avvistato a Barcellona: l’ex Napoli è nel mirino dei blaugrana

Possibili sirene dalla Spagna per Jorginho. Il centrocampista del Chelsea è in scadenza di contratto con la società inglese

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Possibili sirene dalla Spagna per Jorginho. Il centrocampista del Chelsea è in scadenza di contratto con la società inglese. E il suo agente Joao Santos è stato avvistato a Barcellona in questi giorni. Da non escludere un interesse concreto da parte della formazione spagnola e che ci possa essere un contatto tra le parti. Il Barça accende il mercato, nel mirino potrebbe esserci Jorginho. A riferirlo è Tuttomercatoweb.com.