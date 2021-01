Tmw - L'Arsenal si inserisce su Amavi: il terzino dell'OM piace a Milan e Napoli

Continuano ad aumentare i corteggiatori di Jordan Amavi. Il terzino sinistro dell'Olympique Marsiglia, in scadenza di contratto a giugno, piace in Italia, ma anche in Inghilterra ci sarebbero diversi club interessati. L'ultimo, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, è l'Arsenal, alla ricerca di un'alternativa a Kieran Tierney. Lo riporta TMW.