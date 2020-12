Tmw - L'Atalanta spera di ricucire col Papu: in caso contrario ecco El Shaarawy

L'Atalanta è sempre alle prese con la grana Gomez, scoppiata durante la sfida contro il Midtjylland e proseguita nelle ultime settimane. Anche se nelle ultime ore filtro un leggero ottimismo sulla sua possibile permanenza, dopo i tanti confronti con allenatore e dirigenza, alla fine il Papu dovrebbe lasciare Bergamo. L'Atalanta per lui chiede almeno 12 milioni di euro dopo i 15 dell'Al Nassr della scorsa estate. Secondo Tuttomercatoweb se Gomez dovesse andare via, nel mirino dell'Atalanta potrebbe esserci Stephan El Shaarawy, fermato da troppo tempo a causa della pandemia: in Cina ha già guadagnato molto, ma non ci è potuto tornare. L'attaccante della Nazionale per non perdere l'Europeo potrebbe abbassarsi lo stipendio, 16 milioni di euro annui, pur di giocare i prossimi sei mesi di Serie A. Poi, a giugno, sarebbe un'altra situazione, considerando che i club cinesi non possono più pagare certe cifre. Di più: El Shaarawy è italiano e quindi potrebbe essere inserito nelle liste: possibili le cessioni di Sutalo, Lammers e, appunto, Gomez. Dentro Maehle, forse Kovalenko, eventualmente l'ex Roma. Anche se tutto è legato al domino iniziale.