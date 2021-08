Tmw - L'attesa per Emerson Palmieri e in mediana torna di moda Bakayoko

In attesa di novità sul rinnovo di Insigne, il Napoli sta sondando il mercato su più fronti alla ricerca di quelle occasioni che potrebbero permettere di migliorare ulteriormente la rosa. Sono le ultime riportate dall'esperto di mercato di Tmw, Niccolò Ceccarini: "Il club azzurro aspetta un segnale di apertura dal Chelsea per Emerson Palmieri ma lavora anche Per il sostituto di Demme è tornato di moda il nome di Bakayoko, che resta un’idea anche per il Milan. Piace anche Koopmeiners dell’Az ma l’operazione diventerebbe possibile solo nel caso di una cessione di Fabian Ruiz".