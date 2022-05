Tmw - L'Empoli riscatterà Luperto: la cifra che incasserà il Napoli

Sebastiano Luperto, centrale di difesa classe '96, sabato ha mandato in archivio il suo miglior campionato in Serie A.

Una stagione da protagonista in Serie A, in quell'Empoli che ha chiuso il campionato con 41 punti e che - da neopromossa - ha raggiunto la salvezza con largo anticipo. Sebastiano Luperto, centrale di difesa classe '96, sabato ha mandato in archivio il suo miglior campionato in Serie A. Pilastro della difesa empolese, ha collezionato 25 presenze e oltre duemila minuti.

Bravo l'Empoli a crederci, a ingaggiarlo la scorsa estate dopo la stagione di Crotone con alti e bassi. Il club di patron Corsi lo scorso agosto chiuse l'accordo col Napoli sulla base di un prestito con diritto di riscatto e, adesso, è intenzionato a versare nelle casse del club partenopeo i 3 milioni di euro necessari per acquistarlo. Luperto, 25 anni, è considerato uno dei pilastri da cui ripartire.