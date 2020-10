TMW - L'ex azzurro Inglese può cambiare squadra: offerta del Torino

Tredici milioni di euro. E' la cifra presentata dal Torino al Parma per l'acquisto del centravanti Roberto Inglese, primo obiettivo della società granata per rinforzare l'attacco. S'attende, adesso, la risposta della società emiliana. Lo riporta Tuttomercatoweb, che svela dunque la possibilità di un cambio di maglia per l'attaccante ceduto ai ducali proprio dal Napoli.