Tmw - L’Inter insidia il Napoli: sondaggio per Min-Jae Kim del Fenerbahce

Con l'addio sempre più probabile di Milan Skriniar in direzione PSG, l'Inter si muove per trovare un sostituto all'altezza dello slovacco. Il nome forte in questo senso resta quello di Gleison Bremer del Torino, con Ausilio e Marotta che hanno messo nel mirino anche Nikola Milenkovic della Fiorentina.

Secondo le ultime intercettate da TMW, però, i dirigenti nerazzurri hanno effettuato un sondaggio esplorativo anche per Min-Jae Kim, centrale sudcoreano di proprietà del Fenerbahce che tanto bene ha fatto nell'ultima stagione. Classe '96, sul giocatore è forte il pressing del Napoli e la sua valutazione attuale supera i 15 milioni di euro.