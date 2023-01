Tmw - L'Inter si avvicina a un colpo a parametro zero: arriva dall'Udinese

L’argentino, capitano dell’Udinese, è in scadenza di contratto con i bianconeri. L’Inter lo ha messo nel mirino.

L’Inter studia il futuro, anche a parametro zero. Una vecchia abitudine di Beppe Marotta che, dal colpaccio Pogba in bianconero all’ultimo Mkhitaryan in nerazzurro, ha sempre abituato le sue società a lavorare con grande attenzione su questo fronte. L’ultima idea arriva dal Friuli.