Tmw - L'Inter stringe per Bremer: possibile fumata bianca entro mercoledì

Gleison Bremer si avvicina sempre di più all'Inter. Come emerso anche nella giornata di oggi il club nerazzurro vuole accelerare a prescindere dall'uscita di Skriniar e come raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb entro mercoledì la società di viale della Liberazione conta di chiudere la trattativa e regalare il brasiliano a Simone Inzaghi. Dopo la prima offerta da 15 milioni e la richiesta di Urbano Cairo di 40, l'Inter alzerà il tiro, avvicinandosi a ciò che chiede il presidente del Torino e arrivando in questo modo alla fumata bianca.