Tmw - L'Inter teme che Zielinski li abbia usati per spingere ADL al rilancio

Come scrive Tmw, l’Inter ha già il sì di Piotr Zielinski. Non potendo ancora essere messo agli atti, una promessa verbale lascia spiragli per clamorosi dietrofront.

A oggi, regna la tranquillità, con una grossa incognita: non tanto la Juve, quanto il Napoli. Il grande timore della dirigenza, in fin dei conti, è sempre stato quello: essere “usati” per spingere De Laurentiis al rilancio. Ora che ADL si è mosso in questa direzione, cosa farà il polacco? Allo stato attuale, pare orientato a mantenere la parola data. Ma il timore di cui sopra si è concretizzato.