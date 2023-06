Tmw - L'ultima idea di ADL contro Giuntoli alla Juve: vuole bloccarlo fino a settembre

Quello fra Cristiano Giuntoli e la Juventus sembra un matrimonio oramai in dirittura d'arrivo. Però c'è ancora da sbrogliare il nodo contrattuale

Quello fra Cristiano Giuntoli e la Juventus sembra un matrimonio oramai in dirittura d'arrivo. Però c'è ancora da sbrogliare il nodo contrattuale, con il Napoli che non ha intenzione di liberare, almeno per il momento, il proprio direttore sportivo. Quindi, tra le varie possibilità, si sta profilando uno scenario intermedio, con De Laurentiis che dà il via libera all'addio del dirigente solamente dopo l'estate, in modo tale che la Juve non possa usufruirne delle prestazioni durante il mercato estivo.