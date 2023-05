Tmw - La Juve in forcing su Giuntoli: con lui arriverebbe anche Pompilio

La Juventus aumenta il forcing per Cristiano Giuntoli: lo riferisce il portale Tuttomercatoweb.

La Juventus aumenta il forcing per Cristiano Giuntoli: lo riferisce il portale Tuttomercatoweb. I contatti milanesi tra il direttore sportivo e il dirigente bianconero Maurizio Scanavino sembrano aver dato esiti positivi nelle idee dell'attuale uomo mercato del Napoli. Sul tavolo c'è un contratto triennale: prima Giuntoli, che ha parlato del suo futuro durante la festa Scudetto del Napoli, dovrà trovare l'intesa per liberarsi dal club di Aurelio De Laurentiis. Ha ancora un anno di contratto con gli azzurri da 2 milioni di euro lordi, potrebbe rinunciare alla buonuscita e provare a trovare l'accordo per andare alla Juventus (anche se ha richieste dall'estero).

Pronto lo staff

I bianconeri, con Francesco Calvo e Maurizio Scanavino, stanno portando avanti i contatti anche in queste ore. Con Giuntoli arriverebbero anche i suoi uomini fidati. Al suo fianco dovrebbe portare il braccio destro Giuseppe Pompilio, cosentino e tra i tanti preziosi segreti della meravigliosa stagione del Napoli. Non solo: per guidare la Next Gen, sono già partiti i contatti con l'attuale uomo mercato del Cesena, Stefano Stefanelli e non è da escludere che possa trovare posto anche Matteo Scala. Che con Giuntoli è stato a lungo a Carpi, poi team manager al Napoli e che dalla scorsa estate è nell'organigramma del Genoa. Un forcing concreto, con la Juventus che ovviamente ha anche pronta un'alternativa e quella davanti alle altre risponde al nome di Giovanni Rossi. Uomo mercato del Sassuolo, è stato in passato alla Juventus e il suo possibile arrivo a Torino, se De Laurentiis non dovesse liberare Giuntoli, potrebbe portare a una minore rivoluzione nell'organigramma bianconero.