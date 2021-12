Tmw - La Lazio cerca un nuovo portiere: Ospina è il primo nome sulla lista

La Lazio sa di dovere cercare un nuovo portiere per l'anno prossimo, visto che Thomas Strakosha non rinnoverà con il club di Claudio Lotito. L'albanese ha già comunicato la propria intenzione di una nuova avventura, anche perché finito in panchina negli ultimi mesi. Per sostituirlo c'è l'idea di un profilo a basso costo d'acquisto, ma con esperienza internazionale e un budget contrattuale più alto. Il nome principale, stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, è quello di David Ospina, portiere del Napoli e in scadenza a giugno 2022.