Tmw - La Lazio di Sarri accelera per l’obiettivo azzurro Basic: le parti sono vicine

Toma Basic, obiettivo di mercato del Napoli, si avvicina alla Lazio di Sarri. Il centrocampista croato del Bordeaux pare vicino alla società biancoceleste. Per quanto riguarda Hysaj, che tra pochi giorni si libererà a parametro zero dal Napoli, la prossima settimana potrebbe essere quella buona per chiudere con la Lazio. A riferirlo è Niccolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di Tmw Radio.

