TMW - La Lazio si inserisce per Mandava, ma Napoli resta avanti

Anche la Lazio su Reinildo Mandava, esterno del Lille che piace da tempo al Napoli. Lo scrive il portale specializzato Tuttomercatoweb.com: "In entrata Sarri ha chiesto un terzino sinistro. Oltre al nome di Angileri, che viene accostato da tempo alla Lazio, il tecnico apprezza Reinildo Mandava, classe ‘94 del Mozambico sotto contratto con il Lille.

È in scadenza a giugno e potrebbe essere un affare per la Lazio, che dovrà però vedersela con la decisa concorrenza del Napoli, più avanti dei biancocelesti nei discorsi con la società francese. Gli uomini di mercato a Formello smentiscono una presunta trattativa, ma il ragazzo piace a Sarri. E il suo parare, d’ora in poi, conterà parecchio lì. Per informazioni, chiedere a Lazzari".