Tmw - La strategia del Napoli per Osimhen: rinnovo, aumento e clausola più bassa

Il Napoli si prepara all'assalto di mezza Europa per Victor Osimhen. Il nigeriano resta uno dei grandi oggetti del desiderio delle grandi formazioni del Vecchio Continente. La stagione da sogno vissuta col Napoli lo ha portato inevitabilmente sul taccuino di tutte: il Bayern Monaco, il Chelsea, il Tottenham, il Manchester United, il Paris Saint-Germain, l'Arsenal, sono le formazioni che sarebbero pronte all'offerta per il club di Aurelio De Laurentiis. Ma non alle cifre richieste dal numero uno azzurro: troppi, secondo quanto filtra al momento, i 160 milioni chiesti da ADL per far partire il puntero ex Lille.

La strategia del Napoli: rinnovo, aumento, e clausola più bassa

Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, a inizio giugno, dunque a fine campionato, la società azzurra si vedrà con l'entourage del calciatore per provare a formalizzare la sua proposta qualora una cifra irrinunciabile come quella sopra citata non dovesse arrivare nella sede della Filmauro. L'idea di De Laurentiis: rinnovo di altre due stagioni (ora scade nel 2025), aumento dell'ingaggio (ora percepisce 4,5) ma soprattutto l'inserimento di una clausola rescissoria. L'idea del Napoli sarà in prima sede d'offerta di definirla a 150 milioni ma con la consapevolezza che sarà l'oggetto principale della trattativa. Un rinnovo potrebbe infatti essere propedeutico a posporre la cessione tra dodici mesi garantendo ai tifosi del Napoli di sognare ancora per almeno un anno col nigeriano davanti. Ma con la garanzia, nel caso, di poter partire a cifre accessibili anche per le danarose grandi d'Europa.