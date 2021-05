Tmw - Lazio, non solo Gattuso per il dopo Inzaghi: Lotito guarda in Portogallo

La situazione tra Simone Inzaghi e la Lazio, che pareva destinata a portare a una fumata bianca e a un rinnovo già scritto, è al momento di stallo totale. Stasera la gara contro il Torino ma secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, la panchina biancoceleste è nel mezzo di un vero intrigo. I rumors della notte, e i contatti degli scorsi giorni, hanno avvicinato con forza Gennaro Gattuso ai biancocelesti. Fumata nera con la Fiorentina, l'addio al Napoli che pare la soluzione ben più che probabile, Ringhio è un nome che piace a Lotito e Tare. Ma non è il solo.

RITORNO AL PASSATO - Le ultime raccolte raccontano di un nome che arriva dal passato della Lazio: Sergio Conceicao. Il tecnico non ha ancora sciolto le riserve sul futuro al Porto e ha promesso che lo farà domani, dopo la gara contro il Belenenses, dopo tre settimane a bocca cucita: niente conferenze, niente interviste post gara. Domani, però, tornerà a parlare e annuncerà anche la sua decisione. Occhio alla Lazio: sembra fortemente interessata a Conceicao. Non solo lo stallo per Inzaghi, non solo i contatti con Jorge Mendes per Gattuso ma un'altra ipotesi portoghese, sempre in orizzonti Mendes, come il tecnico dei Dragoes.