Tmw - Lazio, un altro colpo per Sarri: domani visite mediche per 'mini Messi'

Continua a muoversi sul mercato la Lazio, tra entrate e uscite, per accontentare Sarri e mettere a disposizione del tecnico una rosa consona alle sue idee: domani un nuovo giocatore farà le visite mediche in Paideia: è Luka Romero. Come riporta Tuttomercatoweb, l'esterno argentino classe 2004, soprannominato 'mini Messi', è stato preso a zero dal Maiorca. E’ stato il più giovane esordiente nella Liga: debuttò contro il Real a soli 15 anni e 219 giorni.