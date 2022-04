Tmw - Le big della Serie A su Ilic del Verona: anche il Napoli sulle tracce del centrocampista

Ivan Ilic è uno dei migliori centrocampisti del nostro campionato per rendimento e continuità.

Ivan Ilic è uno dei migliori centrocampisti del nostro campionato per rendimento e continuità. Già con Juric aveva dimostrato determinazione e carattere, con ha confermato la crescita e ora è finito nel mirino di tutte le big che hanno chiesto informazioni negli scorsi mesi all'Hellas Verona. Particolare non da poco, Ilic ha 21 anni e può essere un investimento per il futuro, ma è indubbio che la scelta di riscattarlo per 10 milioni di euro dal Manchester City, nella scorsa estate, sia stata felice.

Inter, Milan e Napoli

È possibile che nelle prossime settimane ci sia un investimento da parte di una delle attuali top tre per lui, anche se la valutazione è di circa 20 milioni di euro. Nel Verona potrebbero essere lui e Barak i prossimi a essere ceduti, tutti e due autori di una stagione ottima, così come Giovanni Simeone, che verrà riscattato per 13 milioni. La scelta del club di Setti è quella di cedere per poi reinvestire e ricostruire. Possibile una rivoluzione - anche se poi sarà da capire che fine fa D'Amico, inseguito dall'Atalanta - per poi puntare su nuovi giovani. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com